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Maduro'dan orduya hazır olun talimatı!

FARC'ın eski komutanlarından Marquez'in yeniden silahlı mücadeleye dönme çağrısı yapması üzerine Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro, orduya 'saldırıya karşı hazırlıklı olun' talimatı verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, silahlı kuvvetlerine 'Kolombiya hükümetinden gelebilecek olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olmaları' talimatını verdi.

Kolombiya'da üç yıl önce hükümet ile barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) eski komutanlarından Ivan Marquez'in yeniden silahlı mücadeleye dönme çağrısı yapması sonrası Venezuela sınırlarında askeri tatbikatlar yapılacağını duyurmuştu.

Televizyondan yayınlanan açıklamasında Nicolas Maduro "Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetler Stratejik Operasyonlar Komutanlığına talimat verdim. Sınırdaki tüm askeri birlikler, Kolombiya'dan Venezuela'ya karşı saldırı tehdidine karşı teyakkuzda" dedi.


Maduro her sene düzenlenen askeri tatbikatların bu sene 10 ve 29 Eylül tarihleri arasında Kolombiya sınırındaki Zulia, Taçira, Apure ve Amazonas'ta düzenleneceğini söyledi. Tatbikatların bu sene üçüncüsü yapılıyor.

Reuters'ın haberine göre Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Maduro'nun açıklamasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Kolombiyalı yetkililer Venezuela'ya saldırı hazırlığında oldukları iddialarını sürekli olarak reddediyorlardı.

Maduro hükümetine bir dizi yaptırım uygulayan ABD, Venezuela'nın 'Kolombiyalı silahlı örgütler için güvenli bir bölge oluşturduğunu' söylüyor.

Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido daha önce ülkedeki gerilla grupların yerlerinin belirlenmesi için uygu görüntülerinin kullanılması planlarına destek çıkmıştı.

Guaido, televizyonda yaptığı açıklamasında "Bu yasadışı grupların, ülke sınırları içindeki kampların yerlerinin tespit edilmesi için uydu teknolojisinin kullanılmasına onay vereceğiz" dedi.

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