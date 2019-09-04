Fox TV müjdesi İsmail Küçükkaya Fatih Portakal'la fotoğrafını paylaşıp tarih verdi

Hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaşımlar yapan Küçükkaya, "Günaydın Türkiyem. Biz 16 Eylül’de dönüyoruz." dedi. Küçükkaya'nın tweetine binlerce beğeni yağınca Küçükkaya "Vay be. Ne kadar özlemişsiniz. Bilseydik... En azından bir iki hafta önce başlardık işe. Neyse arkadaşlar. Üzülmeyelim. Az kaldı. 16 Eylül’de başlıyoruz." ifadesini kullandı.