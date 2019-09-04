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Çekya Başbakanı Andrej Babis: Volkswagen'den Türkiye'de büyük yatırım

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Volkswagen'in Türkiye`de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çekya Başbakanı Andrej Babis, Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duyduğunu söyledi.

Babis, "Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum. Çekya önemli bir araç parçaları üreticisi. Bu konuda lider bir pozisyondayız ve bir işbirliğinden kesinlikle memnuniyet duyarız" diye konuştu.

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