Hıncal Uluç Falcao transferini yorumlayıp Fatih Terim'i bombaladı

Usta spor adamı Hıncal Uluç, "Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa Galatasaray'ın, tarihinde ilk defa milli takıma bir tek futbolcu bile vermemesi mi daha çok önemli?'' diyerek Fatih Terim'i yerden yere vurdu.

Galatasaray, transferi için yoğun çaba harcadığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı ve yıldız oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılılar, Falcao ile yıllık 5 milyon Euro üzerinden anlaşmaya varırken, transferi A Spor'da yayınlanan 90'a programında yorumlayan Hıncal Uluç çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Uluç'un o sözleri...

Fatih Terim'i sert bir dille eleştiren Uluç, şu ifadeleri kullandı; "Falcao'nun Galatasaray'a gelişi mi daha çok önemli yoksa Galatasaray'ın, tarihinde ilk defa milli takıma bir tek futbolcu bile vermemesi mi daha çok önemli? Futbolu kuran ve batıya açılan pencere yapan, Ali Sami Yen'in yazısıyla, yabancıları yenmek için kurulan Galatasaray'ın tarihinde ilk defa milli takıma 1 futbolcu daha verememesinin utancı mı büyüktür, yoksa Falcao gibi son 2 senedir doğru dürüst futbol oynamamış bir adamı transfer edip 25 bin kişiyle karşılaması mı daha önemlidir?"

''Galatasaray, Türk Milli Takımı'nın iskeletini oluşturuyordu"

Bu utanç Galatasaray'ın alnına yazılıyken ben Falcao'ya sevinemem. Aslında bir sporsever olarak, seyredilecek çok az şeyi kalan Türkiye Futbol Ligi'ne Falcao gibi bir adamın gelmesi, hiç olmazsa bir maçta ne yapacak diye baktırır beni. Güzel bir şey ama... Düşün ki 2000 yılında Türkiye'nin şu ana kadarki tek Avrupa kupasını alan Galatasaray, Türk Milli Takımı'nın iskeletini oluşturuyordu."

"Tesadüfe bakar mısınız?"

O iskeletle Şenol Güneş, dünya 3.'sü oldu. Bugün gene aynı Şenol Güneş, milli takımın başında; aynı Fatih Terim, Galatasaray'ın başında. Tesadüfe bakar mısınız, paralelliğe bakar mısınız? O Şenol Güneş bu defa o Fatih Terim'in takımından milli takıma alacak tek kişi bulamadığını ne zaman açıklıyor? Falcao'nun uçağı İstanbul'a inerken."