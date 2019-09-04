Mardin'de mehmetçiğe saldırı: 1 asker şehit 2 asker yaralı

MARDİN 'nin Ömerli ilçesinden bir son dakika şehit haberi geldi. Ömerli'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Dün gece saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu kırsalında menfeze tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu görevden dönen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit oldu.

2 asker yaralandı.Yaralılar, Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Mardin Valiliği’nden açıklama

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar’ın şehit uğurlama töreni bugün Ömerli ilçesi Salihköy Camii’nde kalınacak öğle namazına müteakip Salihköy mezarlığına defnedilecektir” denildi.