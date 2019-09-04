Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'ta esti gürledi: Türkiye Bugün pinpon topu gibi

CHP PM'si Sivas Kongresi'nin 100. yılı nedeniyle Sivas'ta toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir dış politikası yok. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye ekonomik olarak sıkıntıdadır. Krizin ortasındayız" ifadelerini kullandı.

PM öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partililere hitap etti.

Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "gelen Suriyelilere kızıyoruz. Onların bir günahı yok ki arkadaşlar" diye konuştu.

"Bugün pinpon topu gibi Amerika ile Rusya arasında gidip gelen bir Türkiye var." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Bugün Türkiye'nin dış politikada da ciddi sorunları var." dedi.

"Kesinlikle Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Mustafa Kemal'e verilmeyen yetkiler şimdi Erdoğan'a verilmiş." diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu özetle şunlara değindi.

"Türkiye'nin bir dış politikası yok"

-Batı'nın en büyük taktiği, önce borçlandırmak sonra talimat vermektir bugün Türkiye'nin yaşadığı budur. Türkiye'nin bir dış politikası yok; Amerika ile Rusya arasında pinpon topu gibi gidip gelen bir Türkiye var.

"Kriz yok dediler"

-Çiftçiyi üretemez hale getirdiler. Her şeyi ithal ediyoruz. Etten tutun mercimeğe kadar! Rezalet! Her vatandaşın düşünmesi lazım. Cumhuriyet tarihini çok iyi anlatabilirsek çok şey kazanmış oluruz.

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye ekonomik olarak sıkıntıdadır. Bir krizin ortasındayız.

Biz yine CHP olarak krizin daha başında 13 Ağustos'ta bir basın toplantısı yaptık. Bu krizden şöyle çıkabiliriz dedik, dinlemediler. 'Kriz yok' dediler. Bugün kendileri krizin olduğun söylüyorlar. Bugün Türkiye'nin dış politikada da ciddi sorunları var.

Bugün pinpon topu gibi Amerika ile Rusya arasında gidip gelen bir Türkiye var.

"Kesinlikle tarafsız olmalı"

-Mustafa Kemal'e verilmeyen yetkiler şimdi Erdoğan'a verilmiş. Cumhurbaşkanı kesinlikle tarafsız olmalı. Bir siyasi partinin başkanı hakim tayin edemez.

"Bize düşen bir görev var. Belli konularda çağrı yapıyoruz"

Mevcut yönetime 5 temel konuda çağrı yapmak isterim. Madem ki manda burada reddedilmiştir bize düşen görev var.

1-Kesinlikle ama kesinlikle Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Bir siyasi partinin genel başkanı hakim tayin edemez. Referandumsa getirin soralım millete en az yüzde 60-70 tarafsız olsun denecek.

2-Güçler ayrılığı ilkesi. Kontrolsüz güç güç değildir. Yanlışı söyleyecek makam yok. İki devlet var, bir saray devleti bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Yargı bağımsızlığı. Siyasi otoriteye bakıp karar veren yargı olur mu?

3- Devlet yönetiminde şeffaflık. Şeffaflık diye bir şey yok. Şehir hastanelerini, havaalanını kaça yaptın? Niye sır oluyor?

4- Ekonomik Sosyal Konseyi topla, dertli olanları bir dinle bakalım. Bir ekonomik kriz yaşanıyor. Ekonomik kriz yaşanıyor ama saray farkında değil çünkü sarayda kriz yok mutfak dolu. 3 ayda bir toplanması lazım. 5 Şubat 2009 son toplantı tarihi. 10 yıl geçmiş toplanmıyor. Vatandaşın derdini kimden öğreniyorsunuz? Damat mı öğretecek sana? Damadın daha önemli işleri var.

5- Eğer sen krizin adil dağılmasını istiyorsan dolar bazında verdiğin ihaleleri Türk Lirası'na çevireceksin. Faturayı vatandaşlar ödüyor. Niye Türk Lirası'na çevirmiyorsun? Dövizle verdiğin garantileri Türk Lirası'na çevireceksin.