İki kritik veri beklenenden iyi geldi dolar çakıldı Dolar kuru kaç para? 4 Eylül 2019

Dün açıklanan ekonomi için kritik öneme sahip olan büyüme ve enflasyon verilerinin beklenenden iyi gelmesi sonucu dolar çakıldı. Hafta başında 5.83'lü seviyelerde olan kur kademeli olarak 5.72'ye kadar indi.

ABD-Çin ticaret savaşının yarattığı küresel riskten kaçış baskısına Arjantin'in sermaye kontrollerine gitmesi de eklenirken enflasyon ve büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından biraz gevşeyerek dünü 5,72 TL seviyelerinde kapatan dolar/TL, bu sabaha 5,73 seviyesinin hemen üzerinde yer alarak başladı.

Enflasyon beklentilerin altında geldi

Hatırlanacağı üzere TÜFE ağustos ayında 1.4 - 1.5 arası beklentilerin aksine 0.86 artış gösterdi. Böylelikle 12 Eylül'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda faiz indirimi için daha fazla manevra alanı oluştuğu belirtiliyor.

Analistler, yüzde 19.75 olan politika faizinin karşısında yüzde 15'e gerileyen ve baz etkisiyle tek hanelere inmesi muhtemelen enflasyon nedeniyle TCMB'nin faiz indiriminde elinin güçlendiği söylenirken, TL'de de pozitif fiyatlama yapıldığı vurgulanıyor. Beklentinin ise 200 - 250 bp olduğu belirtiliyor.

Dün 5.83 ile başlayan dolar/TL, düşük gelen enflasyon ile birlikte kademeli olarak 5.75 altına geriledi. TL günü yüzde 1 dolaylarında primli kapattı.

Dolar kuru 4 Eylül gününe 5.7250 TL'den başlıyor. Euro 6.29'da. Spot altın 1545 dolar kadar inerek düzeltme yaparken gram altın da 284 TL civarında.,

Piyasalarda bugün açıklanacak ihracat verileri izlenecek.