HABER /  DÜNYA

Karşılıklı gözdağı! Gerilimin tırmandığı bölgede füzeler ateşlendi

Rusya, Japonya ile arasında tartışmalı bir bölge olan Kuril Adaları’nda gemisavar füze sistemlerini test etti. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Rus hükumet yetkilisi, "Sistem zaten kuruluydu ve şimdi operasyona hazırlanıyorlar" dedi.

Rusya, Kuril Adaları zincirinin kuzeyindeki iki adada, Bastion mobil kıyı savunma gemisavar füze sistemlerini kurduğunu ve test ettiğini açıkladı. Rusya’nın böylelikle Kamçatka Yarımadası’ndan Hokkaido’ya uzanan savunma hattını tamamladığı bildirildi.

Japan Times gazetesine konuşan bir Rus hükûmet yetkilisi, “Sistem zaten kuruluydu ve şimdi operasyona hazırlanıyorlar.” dedi.

Rusya ayrıca, Kuzeybatı Pasifik Okyanusu’ndaki Okhotsk Denizi’nde Kuril Adaları zincirinin merkezine yakın, Raikoke’den Golovnin Boğazı’na 16 kilometre mesafede ıssız bir volkanik ada olan Matua’ya bir gemi tespit telsiz üssü ve bir hava filosu da kurmayı planlıyor.

Japonya ve Rusya arasındaki Kuril Adaları sorunu

Anlaşmazlığa konu adalar, aynı zincirdeki anlaşmazlık konusu olmayan diğer adalarla birlikte 2. Dünya Savaşı’nın sonunda Sovyetler Birliği tarafından ilhak edildi. Anlaşmazlık konusu adalar Sahalin Oblastı’na bağlı Yuzhno-Kurilsky Rayonu’nun parçası olarak Rusya’nın yönetimindedir.

Adalar üzerinde hak iddia eden Japonya, Kuzey Torpakları adını verdiği adaları Hokkaido’ya bağlı Nemuro alt prefektörlüğünün parçası olarak kabul etmektedir.

1951 tarihli San Francisco Barış Antlaşması’na göre Japonya’nın adalar üzerindeki iddiasından vazgeçmesi gerekmektedir ancak antlaşma Sovyetler Birliği’nin adalar üzerindeki egemenliğini de tanımamaktadır.

Japonya ayrıca anlaşmazlık konusu adaların, Kuril Adaları’nın parçası olmadığından bahisle antlaşma kapsamı dışında kaldığını öne sürmektedir.

SON DAKİKA HABERLERİ
İki kritik veri beklenenden iyi geldi dolar çakıldı Dolar kuru kaç para? 4 Eylül 2019
Ahmet Davutoğlu ve ekibi Saadet Partisi'ne mi katılıyor?
Mardin'de mehmetçiğe saldırı: 1 asker şehit 2 asker yaralı
Hıncal Uluç Falcao transferini yorumlayıp Fatih Terim'i bombaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tansu Çiller’le görüştü iddiası!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir istifa daha: İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Fed Başkanı James Bullard: Faiz 25+25 yerine tek adımda 50 baz puan indirilmeli
Muharrem ayı bitişi ne zaman Safer ayı başlangıcı 2019
Çekya Başbakanı Andrej Babis: Volkswagen'den Türkiye'de büyük yatırım
Ertürk Apartmanı sakinlerinden Arda Turan’a dava
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kardeş Çocukları 2. Sezon ilk tanıtım fragmanı
Yorumlar