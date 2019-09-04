Ali Koç'a büyük tepki: Bizi aylarca oyaladınız

Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan ancak sol bek bölgesine takviye yapılmaması Fenerbahçelileri kızdırdı ve Ali Koç'a büyük tepki gösterildi.

Süper Lig'de oynadığı üç maçtan 7 puan çıkaran Fenerbahçe, transfer sezonunu hareketli geçiren takımlardan biriydi... Kadrosunu baştan aşağıya yenileyen ve 21 oyucuyla yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, 13 yeni ismi de renklerine bağladı.

Son gün Gustavo geldi

Kaleden savunmaya, orta sahadan forvete kadar bütün bölgelerine takviye yapan Fenerbahçe, transferin son gününde bombayı patlatarak Luiz Gustavo’ya imza attırdı. Ancak Sarı-Lacivertli taraftarlar yapılan bu transferlere rağmen yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.

Tek isim Hasan Ali

Taraftarı sinirlendiren ise transfer tahtasının kapanmasına rağmen sol bek transferi yapılmayışı. İsmail Köybaşı ile yolların ayrılmasının ardından takımdaki tek sol bek olan Hasan Ali’nin sakatlanması bu bölgeye acil transfer ihtiyacı doğurdu.

''Kolarov’la bizi aylarca oyaladınız, nerede sol bek”

Güneş'te yer alan habere göre; aylarca Kolarov’un transferi için uğraşan yönetim, bunda başarılı olamayınca taraftar isyan etti. Başkan Ali Koç’a serzenişte bulunan Sarı-Lacivertliler, “Başkan, sol bek nerede? Kolarov’la bizi aylarca oyaladınız, nerede sol bek” gibi mesajlarla tepkilerini dile getirdi.

Abdulcebrail de gönderildi

Öte yandan Hasan Ali Kaldırım'a tek alternatif isim olan genç futbolcu Abdulcebrail Akbulut'un Erzurumspor’a kiralanması taraftarları iyice çileden çıkardı.