Araç sahipleri dikkat! Benzine 15 kuruş indirim bekleniyor

Uluslararası piyasada benzinin ton fiyatının düşmesi ve gerileyen dolar kuru dolayısıyla benzine 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Uluslararası piyasada benzinin ton fiyatı 575 dolardan 550 dolara indi. Dolar da TL karşısında değer kaybederek 5,85'lerden 5,65 sınırına dayandı. Yaşanan bu gelişmeler sonrası benzine de indirim yolu açıldı.

15 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatının 15 kuruş düşmesi bekleniyor. İndirim en geç hafta başında pompa fiyatlarına yansıtılacak.

27 Ağustos'ta zam gelmişti

Benzin ve motorine en son 27 Ağustos tarihinde geçerli olmak üzere zam gelmişti. Söz konusu zam ile benzinin litresinde 16 kuruş, motorinin litresinde ise 11 kuruş fiyat artışı olmuştu.

Benzinin şehirler bazında güncel fiyatları ise şöyle:

Anakara: 6,83

İstanbul: 6,76

İzmir: 6,84