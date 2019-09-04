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Dünya devi Walmart'tan flaş karar! Satışlarını durduruyor

Dünyanın en büyük perakende mağaza zinciri ABD’li Walmart, geçen ay El Paso ve Dayton'da düzenlenen silahlı saldırılar nedeniyle silah ve mühimmat satışlarını durduracağını açıkladı.

Walmart'tan yapılan açıklamada, mevcut envanterin elden çıkarılmasının ardından mağazalarda saldırı tarzı silah ve mühimmat satışlarının sonlandırılacağı belirtildi. Şirket tarafından, müşterilerinden ülke genelindeki 4 bin 700 mağazaya gelirken silahlarını yanlarına almamaları ve mümkünse araçlarında bırakmaları gerektiğinin de isteneceği ifade edildi. Kongreye de silah güvenliği önlemleri konusunda harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Ülke genelindeki silah satışlarının yüzde 2'sini, mühimmat satışlarının ise yüzde 20'sini gerçekleştiren Walmart'ın, av amaçlı silah ve mühimmat satmaya devam edeceği aktarıldı.

Karardan sonra pazar payı düşecek

Walmart'ın silah satış politikasındaki bu değişiklikten sonra pazar payının yüzde 20'den yüzde 6-9'a düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Walmart CEO’su Doug McMillion, şirketin bu kararında geçen ay Teksas'taki El Paso ve Ohio'daki Dayton'da gerçekleşen silahlı saldırıların etkili olduğunu kaydederek, "Mevcut statükonun kabul edilemez olduğu bizim için açıktır." ifadesini kullandı.

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