9. sınıf dersleri neler MEB lise 1. sınıf dersleri çizelgesi

Eylül ayının yaklaşması ile birlikte öğrencileri okul heyecanı sardı. 2019-2020 eğitim yılı MEB iş takvimine göre okullar bu sene 1 hafta erken başlayacak. Öğrenciler 9 Eylül pazartesi günü ders başı yapacak. 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günleri yapılacak. 9. sınıflar için uyum günü 5-6 Eylül'de yapılacak. Peki 9. sınıf dersleri neler?

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı, öğrencileri okul telaşı şimdiden sardı. Yenilenen MEB iş takvimine göre okullar bu sene 1 hafta erken yani 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. öğrenciler 1. dönemde 1 hafta ve 2. dönemde 1 hafta olmak üzere toplam 14 gün ara tatil yapacak. Ayrıca 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günler olacak. 1. 5. ve 9. sınıflar için uyum günleri 5-6 Eylül'de yapılacak.

Öğrenciler '9. sınıflar ne zaman okula başlayacak?' ve 'Ortaokullar ne zaman açılıyor?' gibi sorularına internette yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

9. Sınıf (Lise 1) Dersleri ve haftalık ders saatleri: (ANADOLU LİSESİ) 2019-2020

Türk Dili ve Edebiyatı (5)

Fizik (2)

Beden Eğitimi (2)

Kimya (2)

Sağlık Bilgisi (1)

Matematik (6)

Biyoloji (2)

Görsel Sanatlar / Müzik (2)

İngilizce (4)

Tarih (2)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)

Almanca (2)

Coğrafya (2)

Toplam zorunlu ders 34 saattir. 5 saat seçmeli, 1 saatte rehberlik ve yönlendirme var.



Genel Lise ve Anadolu Liseleri ders çizelgeleri, Bakanlığımızın Talim ve Terbiye Kurulu tarafından belirlenmiş olup tüm Türkiye’de aynı şekilde uygulanmaktadır. Genel Lise 9. sınıftaki öğrencilerimiz 34 saat zorunlu, 1 saat Rehberlik ve Yönlendirme ve 5 saat seçmeli ders olmak üzere haftada toplam 40 saat ders görmektedir.





