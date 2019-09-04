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Mete Gazoz ve Evren Çağıran Okçuluk'ta Dünya Kupası Finalleri'ne katılacak

Anadolu Ajansı

Okçuluk'ta Dünya Kupası Finalleri'nde, Türkiye'yi klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve makaralı yay erkeklerde Evren Çağıran temsil edecek.

Dünya Kupası Finalleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da 6-7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Finallere Dünya Kupası serisinde ilk 8'de yer alan sporcular katılabiliyor. Kategorilerinde ilk 8 içinde yer alma başarısı gösteren Mete ve Evren, finallerde madalya mücadelesi verecek.

Evren Çağıran bireyselde Almanya'nın başkenti Berlin'deki seride altın madalya kazanmıştı.

Okçuluk kafilesi hazırlıklarını tamamlayarak Rusya'ya gitti.

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