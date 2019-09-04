Acun Ilıcalı Fenerbahçeli Max Kruse kapıştı! Bakın maçı kim aldı?
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, lige verilen arada Alaçatı'ya gitti. Kruse, Çeşme'yi gezdiği Acun Ilıcalı ile ayak tenisinde karşı karşıya geldi. Zorlu maçtan bakın kim galip çıktı.
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, milli takım maçları nedeniyle verilen arada soluğu Çeşme Alaçatı'da aldı. Acun Ilıcalı, milli arayı Çeşme'de geçiren Max Kruse ile birlikte keyifli dakikalar geçirdi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Alman futbolcuyu gündüz teknesiyle gezdirdi. Kruse ve Acun Ilıcalı akşam ise ayak tenisi maçında karşı karşıya geldi.
İkişerli şekilde oynanan tenis maçını Acun Medya 5-4 kazandı. Alman futbolcu, arkadaşıyla birlikte 4-2 geriye düştüğü maçı çevirerek 4-4'e getirdi. Final setinden ise üzgün şekilde ayrıldı. Çekişmeli mücadeleyi Instagram'dan canlı yayın yaparak paylaşan ikili, takipçilerine teşekkür etti.
Kruse, akşam ise Alaçatı turuna çıktı. Ünlü futbolcuya burada Acun Ilıcalı ve kalabalık bir ekip eşlik etti.