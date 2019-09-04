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ASUS'un oyuncu bilgisayarı Zephyrus GX502 tanıtıldı işte özellikleri

TAYVAN merkezli teknoloji markası ASUS, oyuncu dizüstü bilgisayarı olarak çıkardığı Zephyrus ailesinin yeni üyesi GX502’yi tanıttı.

ASUS'un yaptığı açıklamaya göre, değişen fiyat ve konfigürasyona bağlı olarak  kullanıcının kişisel beklentilerine göre farklı alternatif oluşturduklarını ve Zephyrus ailesinde ilk kez bir AMD işlemcili cihaz tanıttıklarını duyurdu.

Sadece işlemci tarafında değil, diğer donanım detaylarında da farklılaşan 3 yeni Zephyrus modeli ile tüm talep ve ihtiyaçlara çözüm olmayı hedeflediklerini belirten marka, Zephyrus ailesinin yeni üyelerinden GX502 modelinin, 240Hz tazeleme hızıyla oyunculara üst seviye bir mobil deneyim yaşatacağını belirtti.

Daha ince ve daha hafif
Alüminyum alaşımlı metal kasasına rağmen standart 15” dizüstü oyuncu bilgisayarlarından yüzde 25 daha ince ve yüzde 40 daha hafif olduğunu belirtilen yeni Zephyrus serisinin imzası ise ASS soğutma teknolojisi olduğu ifade edildi. Cihaz açıldığında altında oluşan ve hava akışını yüzde 40 seviyelerinde arttıran özel aerodinamik mekanizma ile cihazın ısınma sorununa çözüm geliştirdiklerini belirtti.

asus

Donanım özellikleri ne?
Zephyrus serisinin donanımı hakkında bilgi veren marka, işlemci tarafında Intel 9’ncu nesil ve AMD Ryzen 7 işlemci, ekran kartı tarafında NVIDIA RTX serisi ve aynı zamanda GTX 16 serisi alternatifleri ve gelişmiş panel çözümleri sunulan yeni Zephyrus ailesinin, oyuncuların farklı talep ve ihtiyaçlarına göre çeşitlendirildiğini belirterek aynı zamanda tasarım tarafındaki benzersiz yapısını koruyarak 18.9 mm incelikte ve premium seviyede bir kasa üretmeyi başardıklarını ifade etti.

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