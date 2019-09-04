VakıfBank bireysel ihtiyaç kredisi faizlerini bir kez daha indirdi

Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizi 60 ay vadeye kadar yüzde 1.49'dan yüzde 1.45'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1.59’dan yüzde 1.55’e indirdi.Peki hangi banka ne kadar faiz istiyor? İşte diğer bankaların faiz oranları...

VakıfBank, bireysel ihtiyaç kredisi faizlerinde bir kez daha indirime giderek, faiz oranını maaş müşterileri için yüzde 1.45'e, diğer müşterileri için yüzde 1.55'e düşürdü. Hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde indirim yapan VakıfBank, ihtiyaç kredilerinde bir kez daha indirime gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstün salih, Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilere yansıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz

Bu kapsamda ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önüne alarak bu kampanyayı planladıklarını ifade eden Üstün salih, "Kısa bir süre önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da önemli bir indirime gitmiştik. Bu olumlu havanın milli ekonomimize de hızlı ve etkin katkılarda bulunacağına inanıyorum. VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.

Yarından itibaren geçerli olacak

Açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0.5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak.

Hangi banka ne kadar faiz alıyor?

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Yapıkredi, Halkbank'ın ihtiyaç - konut - taşıt kredisi faiz oranları!

Ziraat Bankası faiz oranları:

Konut kredisi: 0.99

Tüketici kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.43

Halkbank faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: Banka müşterisi (1.49) Normal müşteri (1.59)

Taşıt kredisi: 1.48

Konut kredisi: 0.99

Akbank faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 1.87

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.35

Akbank faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 1.87

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.35

Yapıkredi faiz oranları

Konut kredisi: 1.49

Ferdi kredi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.84

Garanti Bankası faiz oranları:

İhtiyaç kredisi: 1.84

Konut kredisi: 1.36

Taşıt kredisi: 1.64