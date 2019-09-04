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İstanbul zam haberleri ile çalkalandı! İBB'den açıklama geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Hamidiye suya zam yaptı. Sosyal tesis kafeteryalarında ise fiyatlarda yüzde 20 artış yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun’un kişisel Twitter hesabında verdiği bilgiye göre Hamidiye suya zam yapıldı. Söz konusu zam kararı 9 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

​İBB şirketi Hamidiye suyun 19 litrelik damacanası 9 liradan 11 liraya yükselecek.

BELTUR’ların restoran bölümlerinde ve kamu hastanelerinin işletmelerinde ise zam yapılmayacak. Ancak sosyal tesislerin kafeteryalarına da ortalama yüzde 20 zam geldi.

İstanbul'da daha önce nelere zam geldi?

- Okul servisleri %13 zamlandı

İstanbul'da okul servis ücretlerine ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. 0-1 kilometre arası 215 tl'den 243 tl'ye yükseltildi. en uzak mesafe de 25 kilometreye kadar olan kısım da 525 tl'den 580 tl'ye yükseltildi. 

- Minibüs ücreti %15-20 oranında zamlandı

Minibüslere de zam geldi. İndi-bindi 2 TL idi 2,5 TL oldu. Mesafelere göre 2,5 TL'lik yerler 3 TL oldu.

- Dolmuş ücretlerine yaklaşık %24 zam geldi

Dolmuş taksilerde ise zam oranı yüzde 24 oranında oldu. Kısa mesafe tarifemiz 3,30 olarak belirlenmiş oldu.

- Taksi ücretlerine %25 zam yapıldı

İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kilometre başı ücret ise 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.

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