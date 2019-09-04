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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! S-400 eğitimi Rusya'da başladı

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Milli Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı." denildi.

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