DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır 2019 bugün açıklanır mı?

DGS tercih işlemleri ÖSYM tarafından yapıldı. 2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yaptığı DGS tercih sonuçlarının en geç 3 iş günü içinde ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. DGS tercih sonuçları TC numarası ve öğrenci şifresi ile sonuçlanacak.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır, bugün DGS sonuçları açıklanır mı araştırması öğrencilerin gündeminde. DGS tercih sonuçlarının en geç 3 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. Üniversite kayıt işlemlerinin 6 Eylülde açıklanacağını düşünürsek DGS tercihlerinin bu hafta içinde açıklanması gerekiyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR: ÖSYM konu ile ilgili net bir açıklamada bulunmasa da üniversitelerin önümüzdeki günlerde başlayacak olması nedeniyle 2-6 Eylül tarihleri arasında tercih işlemlerinin sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Kurum sonuçları AİS sayfası üzerinden ve “sonuç.osym.gov.tr” adresinden paylaşacak. Sonuçlar açıklandığı takdirde ilgili içeriğimizde yerini alacak.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK: TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar tercihlerden elde ettikleri sonuçlara ulaşabilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR: ÖSYM'nin sitesine giriş yapıldıktan sonra sol üst köşede aday giriş butonunu göreceksiniz. Bu alana tıkladıktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız e Devlet bilgilerinizi kullanabilir ya da en yakın ÖSYM merkezinden yeni şifre talep edebilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu zamana kadar ÖSYM'nin düzenlediği tüm sınavlarla ilgili başvuru ve sonuçlarınızı göreceksiniz. Yeni açıklanan ya da daha önce açıklanmış tüm sınav sonuçlarınızı bu ekranda görebilirsiniz…