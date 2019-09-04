İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pir Mehmet Çeşmesi’ni yıkan firmayı kara listeye aldı

İSTANBUL Beyoğlu'nda Mimar Sinan’ın 451 yıllık eseri Pir Mehmet Çeşmesi’nin bir bölümü geçen günlerde yıkıldı. İBB olayla ilgili harekete geçti. 113 çeşmenin restorasyonu için açılan ihaleyi alan firma ile imzalanan sözleşmenin feshedileceği öğrenildi.

Mimar Sinan’ın eseri olan Beyoğlu Karaköy’deki 450 yıllık Yanıkkapı Çeşmesi restorasyonunda yaşanan yıkım skandalı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek adli ve idare işlem başlattı.

113 çeşmenin restorasyonu için açılan ihaleyi alan firma ile imzalanan sözleşmenin feshedileceği öğrenildi. Firmanın “ihale yasaklısı firmalar” listesine alınması için İBB'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirimde bulunacağı kaydedildi.

Çalışma bir skandal ile kamuoyunun gündemine geldi



Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal döneminde 113 çeşmenin restorasyonunu içeren “İstanbul Geneli Çeşme, Türbe ve Hazire Alanları Restorasyon 2 Grup İnşaatı” ihalesine çıkıldı. 8 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ihaleyi 13 milyon 643 bin lira bedel ile Mak Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Gonca Aksu iş ortaklığı kazandı. İş ortaklığı ile 1 Aralık 2018 tarihinde sözleşme imzalanarak restorasyon çalışmalarına başlandı. Ancak çalışma bir skandal ile kamuoyunun gündemine geldi.

Çalışmalar savcılık kararıyla durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan, Sokollu Mehmed Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Yanıkkapı Çeşmesi'nin bir bölümü geçtiğimiz günlerde ihaleyi alan firma çalışanı ve şantiye sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 kişi tarafından levye ve çekiç darbeleriyle yıkıldı. Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Çalışmalar savcılık kararıyla durduruldu.

Adli ve idari işlem başlatıldı

İBB Kültür Varlıkları Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü teknik elemanları da 2 Eylül günü yaptığı incelemede çeşmenin kuzeybatı cephesinde duvarın bir bölümü ile hazne tonozunun bir bölümünün yıkıldığını, yıkılan kısımların sac levha ile kapatıldığını, Abdussalah Sokaktaki duvarının bir bölümün metal paravanla kapatıldığını tespit etti. Çalışma durdurularak söz konusu uygulama ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

Yeniden ihale düzenlenecek

Konu İBB tarafından Anıtlar Kurulu'na iletildi. Kurul'un, 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında suç duyurusunda bulunması bekleniyor. İBB'nin de söz konusu firmanın sözleşmesini fesh edeceği ve ihale yasaklısı firmalar listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yazışmalara başlayacağı öğrenildi. Firma ile sözleşme fesh edileceği için geçtiğimiz yıl düzenlenen restorasyon ihalesi İBB tarafından revize edilerek önümüzdeki günlerde yeniden gerçekleştirilecek.