Davutoğlu ve ekibi dörtlü takrir yayınlayacak! Selvi bombayı patlattı

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi kulisleri hareketlendirdi. Abdulkadir Selvi, yeni yazısında ekibin yol haritasına değindi. "Kasım'da partilerini kurup tabelalarını asacaklar" diyen Selvi, yakın zamanda da 'dörtlü takrir' yayımlayabileceklerini aktardı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibi ile ilgili kaleme aldığı yazısında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu süreçten sonra neler yapacaklarını yazdı.

Söz konusu isimlerin ihraç istemiyle disipline sevk edilmeleri sonrası akıllara gelen ilk soru "Ahmet Davutoğlu şimdi ne yapacak?" oldu. İşte Davutoğlu ve ekibinin yol haritası.

"Dörtlü takrir yayımlamayı tartışıyorlar"

Kasım'da partilerini kurup tabelalarını asacaklar diyen Selvi, yakın zamanda da ekibin 'dörtlü takrir' yayımlayabileceğini belirtti ve ekledi: Bugün bir araya gelip nasıl bir yol izleyeceklerini kararlaştırmaları bekleniyor.

Tek tek savunma yapmak yerine kamuoyuna dönük "dörtlü takrir" yayınlamayı tartışıyorlar.

İhracı istenenler 4 kişi. Ancak buradaki dörtlü takrir vurgusu önemli. CHP'den ayrılıp DP'yi kuran Celal Bayar ve arkadaşları dörtlü takrir yayınlamışlardı. O çağrışımın yapılmasını istiyorlar. Kasım ayında ise partilerini kurup tabelalarını asmayı planlıyorlar.

4'lü takrir nedir? Dörtlü Takrir, 7 Haziran 1945'te CHP'li Celâl Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad Köprülü'nün meclis grubunda açık olarak görüşülmek üzere verdiği önergedir. Dört kişi verdiği için Dörtlü Takrir diye anılır. Amacı, Türkiye'nin tek parti yönetiminden çok partili hayata geçmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite özerkliği, tek dereceli seçim sistemi, yürütme erkinin CHP'nin tüzel hamiliğinden çıkarılması idi. Menderes ile Köprülü Vatan gazetesinde muhalif yazılar yazmaya başlayınca 21 Eylül 1945'te ikisi de partiden ihraç edildi. Buna tepki gösteren Refik Koraltan'ın partiden ihraç edilmesi takip etti. Gelişen olaylar doğrultusunda Celâl Bayar ise hem milletvekilliğinden hem de partiden istifa etmiştir. Partiden ayrılan bu dört kişi, 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurmuşlardır. Takrir; önerge, anlatma demektir.

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