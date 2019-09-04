HABER /  İYİ PARTİ

İYİ Parti'de üst düzey istifa depremi! Hasan Seymen görevi bıraktı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Çerkezlere asimilasyon yapıldığı sözleri üzerine partide başlayan tartışma sonrası istifa kararı aldı.

İYİ Parti’de yeni yönetim kadrolarını belirleyen kongrenin üzerinden bir ay geçmeden istifa kararı geldi.

Hukuk ve Seçim İşleri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen bu görevi bıraktı. 3 Ağustos kongresinde çarşaf liste ile girilen sandıktan, partinin önde gelen isimlerini geride bırakarak, 436 oyla, 7. sırada çıkan Seymen bir ay sonra yönetimden istifa etme kararı aldı.

Sözleri olay oldu parti içinde tartışma başlattı

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, “Cumhuriyetin ilk yıllarında Çerkezlere asimilasyon uygulandığını” söylemiş, bu sözler özellikle MHP’den gelen bazı partililer tarafından sosyal medya ve partiye yakın yayın kuruluşlarında yeniden tartışma konusu olmuştu.

Habertürk televizyonunda yer alan habere göre Seymen "Amacım, Atatürk ve Cumhuriyet'e hakaret değildi" ifadelerini kullandı.

"Hainlik ve ayıbımız yoktur çok şükür''

Sosyal medya üzerinden de bir paylaşımda bulunan Seymen "Çerkes kültüründe ‘Ayıp’ sözünün ağır bir yaptırımı ve karşılığı vardır. Eksiğimiz, hatamız olabilir fakat hiçbir konuda hainlik veya ayıbımız yoktur çok şükür." ifadelerine yer verdi.

Üye olarak kalmaya devam edecek

Öte yandan Seymen'in partide üye olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Süleyman Soylu'nun İmamoğlu'na karşı kullandığı 'Pejmürde' kelimesinin anlamı ne? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul zam haberleri ile çalkalandı! İBB'den açıklama geldi
Her satırı imalarla dolu deniyor! Hürriyet'teki görevinden alınan Mehmet Soysal'ın yazısı
VakıfBank bireysel ihtiyaç kredisi faizlerini bir kez daha indirdi
Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu için İtalyan modeli
İçişleri çarpıcı verileri açıkladı: 10'u üst düzey 117 terörist öldürüldü
'İlişkiye girmek istediğini nerden anladın' sorusuna tecavüzcünün yanıtı hakimi çıldırttı
ÖNCEKİ HABERLER
Davutoğlu ve ekibi dörtlü takrir yayınlayacak! Selvi bombayı patlattı
YDS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019
İşi ihaleyle almış! İstanbul'da Mimar Sinan'ın çeşmesini yıkan şirketle ilgili gelişme
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pir Mehmet Çeşmesi’ni yıkan firmayı kara listeye aldı
İran Hürmüz Boğazı'ndan 7 balıkçı gemisine el koydu
AÖF kayıt yenileme ekranı AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?
Yorumlar 3 yorum