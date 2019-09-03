Süleyman Soylu'nun İmamoğlu'na karşı kullandığı 'Pejmürde' kelimesinin anlamı ne?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." açıklamalarından sonra "Pejmürde" kelimesi gündeme geldi. Peki TDK'da pejmürde ne demek? Pejmürde ne anlama geliyor? İşte cevabı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." açıklamalarından sonra "Pejmürde" kelimesi gündeme geldi. Peki TDK'da pejmürde ne demek, ne anlama geliyor? İşte cevabı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da bir otelde düzenlenen "Göç Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hür ve özgür olması, Türk milletinin etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya kendi medeniyetini anlatabilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin geçmişte terör örgütü PKK ile karşı karşıya kaldığını ve evlatlarını kaybettiğini, ekonomisinin yoksullaştığını belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
-"Ne istiyoruz? Aynısı yeniden mi gelsin? Bizden sonraki nesiller de bu bizim yaşadıklarımızı yaşamaya devam mı etsin? Bunu mu istiyoruz? Herkes kendi işini yapsın. Ballandıra ballandıra anlatıyor; sarılmışlar, kucaklaşmışlar, halay çekmişler. Allah neşenizi artırsın. Gözümüz yok. Bir tarafta şehit aileleri, gaziler dururken...
Diyarbakır'a gitmişken Hacire Ana'ya da uğrasaydın, oğlunun nasıl kaçırıldığını, infaz edildiğini dinleseydin bari. Yoksa medya yapıcıların, ajansların sana sufle yapmadılar mı? İşini yap, başımızın üzerinde yerin var ama işinin dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke, bu millet adına. Hiç sağına, soluna bakmayız." açıklamalarını yaptı.