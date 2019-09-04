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İsrailli istihbarat şirketi S-400'lerimize mi sızdı? Görüntü yayınladılar

İsrailli uydu istihbarat şirketi ImageSat International (ISI), Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemlerine ait olduğunu belirttiği uydu görüntüleri yayınladı. 

Twitter hesabından yayınladığı karelerde Rusya'dan Türkiye'ye kısa süre önce varan S-400 parçalarının ilk kez görüldüğünü belirten ISI, sistemin operasyonel modda olduğunu ve Ankara'da konuşlandırıldığını iddia etti.

​Radarlar ve fırlatma bileşenleri

Görüntülerde şirketin arazi üzerindeki nesneleri radarlar ve fırlatma bileşenleri olarak tanımladığı görülüyor.

'Fırlatma rampaları yüklü değil' vurgusu

Ancak ISI, fırlatma rampalarının yüklü olmadığını belirtiyor. ISI'ye göre bu bileşenler, ikinci parti teslimat kapsamında Türkiye'ye getirilmiş olabilir. 

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