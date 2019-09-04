Emine Erdoğan "Ata Tohumu Projesi" tanıtım toplantısına katıldı sebzeleri kokladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi'nde yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ata Tohumu Projesi kapsamında üretilen yerli örneklere ilişkin, "Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür, genlerimizdir. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür." dedi. Proje kapsamında bugüne dek, vatandaşlar tarafından bağışlanan binin üzerinde tohumun, genetik ve kimyasal tanımlamalarının yapıldığını belirterek, gerekli özellikleri taşıyan tohumların çoğaltıldı.
Proje kapsamında 60 tona yakın ürün bulunuyor. Bu ürünler arasında Kandıra'nın sivri biberinden, Samsun'un köy salatalığına, Çorum'un 10 dilim kavunundan, Ayaş'ın beyaz bodur domatesine kadar 11 çeşit ürün bulunmakta.
Bu proje için 'Ana Dolu'nun Ata Tohumları' denildi. Çünkü 'analar dolu' toprağımızın bizim olduğuna en büyük delil, işte bu ata tohumlarıdır. Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür. Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir. Bu tohumlar, farkımız ve markamızdır. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür. Hasılı bu tohumlar, bu topraklardaki geçmişimiz ve geleceğimizdir.
Türkiye'de sertifikalı tohum üretimi 2002'de 145 bin ton iken, 2018'de yüzde 630 artışla 1 milyon 59 bin tona ulaştı. Aynı dönemde sektördeki ithalatın 178 milyon dolara, ihracatın 152 milyon dolara ulaştığını aktardı. Pakdemirli, geçen yıl 85 ülkeye tohumluk ihracatı yapıldı.