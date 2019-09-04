Emine Erdoğan "Ata Tohumu Projesi" tanıtım toplantısına katıldı sebzeleri kokladı

Bu proje için 'Ana Dolu'nun Ata Tohumları' denildi. Çünkü 'analar dolu' toprağımızın bizim olduğuna en büyük delil, işte bu ata tohumlarıdır. Bu tohumlar, bu topraklardaki mührümüzdür. Bu tohumlar, bu topraklardaki genlerimizdir. Bu tohumlar, farkımız ve markamızdır. Bu tohumlar, özgünlüğümüz ve özgürlüğümüzdür. Hasılı bu tohumlar, bu topraklardaki geçmişimiz ve geleceğimizdir.