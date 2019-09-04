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ABD'de Türk işadamına 27 ay hapis

İran donanması için ABD’den ekipman sağlayarak yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla iki yıldır yargılanan Türk işadamı Reşit Tavan ABD’de 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Merkezi İstanbul’da bulunan bir anonim şirketin sahibi Reşit Tavan’ın davası ABD'nin Wisconsin eyaletinde görüldü. 

Tavan İran’ın gemi inşaatı şirketi için Wisconsin’deki şirketlerinde üretilen denizcilik ekipmanı aldığını ve ABD’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal ettiği suçlamasını geçen nisan ayında kabul etmişti.

Mahkemeye sunulan deliller, Reşit Tavan’ın İranlı yetkililerle, ABD kaynaklı bu ekipmanın yüksek hızlı füze hücum botu prototipi geliştirmede kullanılması için işbirliği yaptığını ortaya koydu. 

Bu tip hücum botunun da İran ordusu ya da donanması için geliştirildiği belirtildi. 

ABD Adalet Bakanlığı aynı suçlamayla karşı karşıya olan Türk vatandaşı Fulya Kalafatoğlu’nunsa kaçak olduğunu bildirdi.

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