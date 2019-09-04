Galatasaray TFF'ye başvurdu! TT Arena'yla ilgili bomba gelişmeye bakın

Falcao transferiyle birlikte kombine satışında 40 bin civarına ulaşan Galatasaray yönetimi, stadın kapasitesini artırmak için TFF'ye başvuruda bulundu.

Falcao ve yapılan flaş transferler sonrası Galatasaray taraftarı kombinelere akın etti, sarı-kırmızılı yönetim de tribün kapasitesini artırarak hem talebi karşılamak hem de maddi kaynak sağlayabilmek için harekete geçti.

Buna göre Türk Telekom Stadı’nın kapasitesi 10 bin artırılacak. Stadın 52 bin 500 olan seyirci sayısı 62 bin 500’e çıkarılacak. Süper Lig ve kupa maçlarında taraftarlar Avrupa’da bazı ülkelerde olduğu gibi kale arkasında ayakta maç izleyecek. Bunun için İngiltere’den özel demir korunaklar getiriliyor.

Kombine satışı 40 bin civarında

Milliyet'in haberine göre; açılır kapanır koltuklar iç saha maçlarında kapatılacak ve böylece alan açılacak. Koltuklar, Avrupa mücadelelerinde UEFA’nın istediği şekle getirilecek. Cim-Bom’da kombine satışının şimdiden 40 binlere ulaştığı dile getirildi. Bu da ilginin ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi... Galatasaray Yönetimi’nin diğer bir düşüncesi de deplasman takımının tribünlerinden avantaj sağlamak.

Deplasman tribünü ikiye bölünecek

Kurala göre rakip takım taraftarı için yüzde 5’lik bir kontenjan ayırmak zorunda kalan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynanacak maçlar dışında bu bölümü dolduramıyor. Bu nedenle deplasman tribününü de ikiye bölecek olan Aslan, satılmayan bölümlere de kendi seyircisini almayı planlıyor.

Başvuru yapıldı

Bu düşüncelerini hayata geçirmek için önce gerekli izinleri alacak. Türkiye Futbol Federasyonu’na bu konuda başvuruda bulunan sarı-kırmızılılar, buradan gelecek cevabı bekliyor. TFF Yönetimi de ilk toplantısında konuyu ele alacak.