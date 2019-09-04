Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Akkuş: Savunma sanayimiz çok iyi bir durumda.

TÜRK Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş, "Son yıllarda yapılan hamlelerle, savunma sanayimizde yüksek teknoloji üretimi yüzde 65 civarında. Savunma sanayimiz çok iyi bir durumda. Bunu başka alanlara da kaydırmalıyız." dedi.

Türk Fizik Derneği 35'inci Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde başladı. Burada konuşan Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Akkuş, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimine ilişkin görüşlerini aktardı.

"(S-400 alımı) Rusya'ya 9-10 yıl boyunca satmamız ile eşdeğerdir"

Yüksek teknolojiye ulaşamayan ülkelerin gelişmiş sayılamayacağına dikkati çeken Akkuş, "Türkiye Rusya'ya yıllık 275 milyon dolarlık domates ihracatı yapıyor. Rusya'dan ithal ettiğimiz S-400 savunma sistemi var. Bunun maliyeti de 2,5 milyar dolardır. Bunun maliyeti, Türkiye'deki çiftçinin büyük emeğiyle yetişen domatesleri Rusya'ya 9-10 yıl boyunca satmamız ile eşdeğerdir. Bu örnekten yola çıkarak, yüksek teknolojili üretimin ülkeler için ne kadar önemli olduğunu açıkça görüyoruz."

Akkuş, Türkiye'de yüzde 3 seviyelerinde olan yüksek teknolojili üretim payının artmasının ekonomik kalkınma ve refahı da beraberinde getireceğini vurguladı.

"Başarı savunma sanayinde yakalandı"

Türkiye'nin savunma sanayisinde yüksek teknolojiyi yakaladığına işaret eden Akkuş, şöyle konuştu:

"Son yıllarda yapılan hamlelerle, savunma sanayimizdeki yüksek teknoloji üretimi, yüzde 65 civarında. Savunma sanayimiz çok iyi bir durumda. Bunu başka alanlara da kaydırmalıyız. Yüzde 3'ü, yüzde 50'lere çıkarmamız lazım. Bilim ve teknoloji sayesinde yüksek teknoloji ürün üretmenin ne kadar önemli olduğunu, herkesin refahının artacağını, yoksulluğun biteceğini, herkesin insanca yaşayacağı bir ekonomik güce ulaşacağını, toplumun her kesimine anlatmamız gerekmektedir. Bu partiler üstü, milli bir seferberlikle ancak olur. Türkiye'nin birinci gündem maddesinin bu olması lazım."

Akkuş, "Ankara dışında Türkiye'nin değişik şehirlerinde 16 tane daha TÜBİTAK kurulması gerektiğini" de söyledi.

Kongrenin açılışına, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, üniversitelerin ilgili bölümlerinden bilim insanları ile sektör temsilcileri de katıldı.

Kongre, 8 Eylül'de sona erecek.