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Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan bomba Davutoğlu paylaşımı

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nden milletvekili olan, Saadet Partisi'nde de çeşitli görevler alan Ömer Vehbi Hatipoğlu, Davutoğlu'nun ihraç kararıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi olan Ömer Vehbi Hatipoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Ahmet Davutoğlu ve 3 vekilin kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine değindi. Hatipoğlu, paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine girdi. 

Bir parti siyaset yapmak isteyen kişiye fırsat ve yer vermiyorsa...

Paylaşımında birtakım maddeler sıralayan Hatipoğlu, "Siyaset yapma, siyasi faaliyetlerde bulunma her vatandaşın doğal hakkıdır. İzne tabii olmadığı gibi kimsenin ipoteği altında da değildir" derken, "Bir parti siyaset yapmak isteyen kişiye fırsat ve yer vermiyorsa, o şahsın başka bir partiye katılmasına da saygı duymak zorundadır. Benim partimden olmayan haindir demek lüksüne hiç kimse sahip değildir" dedi.

Türkiye tepetaklak bir kaosa sürükleniyor...

Hatipoğlu, uyarılarda da bulunarak, "Yıllardır aktif politikanın dışında olan ve hiç bir partiye üye olmayan bir düşünce adamı olarak uyarıyorum: Türkiye tepetaklak siyasi bir kaosa doğru sürükleniyor. Bu kaostan kurtuluş bölünerek değil, bütünleşerek aşılabilir" ifadelerini kullandı.

Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

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