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İzmir'de camiden yardım paralarını çaldı.. Kaçamadan yakalandı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de bir camide cemaatten toplanan yardım paralarını çalan 55 yaşındaki Resul Şen, bu kez kaçamadan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aynı suçtan 3 sabıkası bulunduğu belirlenen Şen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Beydağ ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki bir caminin imam odasında duran ve yardım için cemaatten toplanan 102 liranın bulunduğu kutu, dün çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş yolu üzerinde yürüyen Resul Şen'i şüphe üzerine durdurdu. Şen'in üzerinde camiden çalınan para bulundu.

Tutuklandı

Daha önceden de Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 3 ayrı camiden hırsızlık yapıp, hapis yaptığı ortaya çıkan Resul Şen, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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