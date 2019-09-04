Trabzon'da Sera Gölü'nde 3 aydır yapılıyor! Tam 600 kamyon çıktı bitmedi
TRABZON'un yeni turizm merkezlerinden biri olması hedeflenen Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü'nü balçıktan temizleme çalışmaları devam ediyor. çalışmalar kapsamında gölden bir ayda 600 kamyon balçık çıkarıldı.
Akçaabat ilçesi Derecik mahallesinde 1950 yılında yaşanan büyük heyelanın Sera Deresi'nin önünü kapatması ile oluşan Sera Gölü içerisinde yıllardır biriken çamur ve balçığı temizleme çalışmaları üç aydan fazla bir süredir devam ediyor.
Gölden her ay yaklaşık 600 kamyon çamur ve balçık çıkartılırken, çıkan çamur ve balçıklar TrabzonBüyükşehir Belediyesi tarafından Beşirli mahallesindeki Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi kapsamında yapılacak alana dökülüyor.
Daha önce bir çok kez balçık temizleme çalışması yapılan Sera Gölü'nü temizlemek için 31 Mayıs'ta başlayan çalışmalar devam ederken, balçık ve çamurun bulunduğu bölgeler yaklaşık 7 metre derinliğe kadar temizlenecek.
Gölden şu ana kadar 12 bin metreküp balçık ve çamurdan oluşan malzeme çıkartılarak döküm sahasına taşınırken, yaklaşık 80 bin metreküp malzemenin daha çıkartılarak döküm sahasına taşınacağı belirtildi.