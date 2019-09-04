Soylu'nun 'Pejmürde ederiz' sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." diye çıkışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Yanlış yapıp yapmadıklarını takip edebilir ama hakim de savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı da İçişleri Bakanı'na verilmemiştir." diyerek eleştirdi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla bütün yargı çalışanlarını kutlayan Karamollaoğlu, "Türkiye'de adalete olan güvenin artacağına dair bir kanaat henüz toplumda oluşmadı" ifadesini kullandı.

KHK mağdurlarını anımsattı

Karamollaoğlu, adalet kurumunun ülkede en çok yara alan yapılardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Kanun Hükmünde Kararname mağdurları başta olmak üzere ülkemizde mağdur edilen her kesimin mağduriyetlerinin giderilmesi öncelikli meselemizdir. Elbette suçluların mutlaka hak ettikleri cezayı almalarını da önemsiyoruz, onu da gerekli görüyoruz ama masum insanların ciddi hiçbir delil olmadan cezalandırılmalarına da seyirci kalamayız.

Soylu'nun "Pejmürde ederiz" sözleri

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'pejmürde ederiz' ifadelerini ise şu sözlerle değerlendirdi:

Tabii İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı'dır, belediyelerin yöneticisi değildir.

Onların yanlış yapıp yapmadıklarını takip edebilir ama hakim de savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı da İçişleri Bakanı'na verilmemiştir.

İçişleri Bakanı huzuru sağlamakla mükelleftir. Ben bu tip çıkışları hakikaten anlamıyorum. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir hata işlerse, o hatasından dolayı onu alıp adliyeye götürür. Yoksa onu görevinden alamaz, yerine kayyum atayamaz. Bir prosedür var.