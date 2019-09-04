HABER /  POLİTİKA

Soylu'nun 'Pejmürde ederiz' sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İşini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz." diye çıkışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Yanlış yapıp yapmadıklarını takip edebilir ama hakim de savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı da İçişleri Bakanı'na verilmemiştir." diyerek eleştirdi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla bütün yargı çalışanlarını kutlayan Karamollaoğlu, "Türkiye'de adalete olan güvenin artacağına dair bir kanaat henüz toplumda oluşmadı" ifadesini kullandı.

KHK mağdurlarını anımsattı

Karamollaoğlu, adalet kurumunun ülkede en çok yara alan yapılardan biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Kanun Hükmünde Kararname mağdurları başta olmak üzere ülkemizde mağdur edilen her kesimin mağduriyetlerinin giderilmesi öncelikli meselemizdir. Elbette suçluların mutlaka hak ettikleri cezayı almalarını da önemsiyoruz, onu da gerekli görüyoruz ama masum insanların ciddi hiçbir delil olmadan cezalandırılmalarına da seyirci kalamayız.

Soylu'nun "Pejmürde ederiz" sözleri

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'pejmürde ederiz' ifadelerini ise şu sözlerle değerlendirdi:

Tabii İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanı'dır, belediyelerin yöneticisi değildir.

Onların yanlış yapıp yapmadıklarını takip edebilir ama hakim de savcı da değildir. Kimseyi perişan etme hakkı da İçişleri Bakanı'na verilmemiştir.

İçişleri Bakanı huzuru sağlamakla mükelleftir. Ben bu tip çıkışları hakikaten anlamıyorum. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir hata işlerse, o hatasından dolayı onu alıp adliyeye götürür. Yoksa onu görevinden alamaz, yerine kayyum atayamaz. Bir prosedür var.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 500 kilo altın var deniyordu! İşte 2 gündür kazılan yerden çıkan dev cisim Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivaslılara Yüksek Hızlı Tren müjdesi
Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! 'Maaşı gecikirse' maddesi bomba
İsrailli istihbarat şirketi S-400'lerimize mi sızdı? Görüntü yayınladılar
Su-35 ve Su-57'lerle ilgili Savunma Sanayi Başkanı Demir'den kritik açıklamalar
İYİ Parti'de üst düzey istifa depremi! Hasan Seymen görevi bıraktı
İstanbul zam haberleri ile çalkalandı! İBB'den açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM yayınladı 2019 boş üniversite kontenjanları
Galatasaray TFF'ye başvurdu! TT Arena'yla ilgili bomba gelişmeye bakın
ABD'de Türk işadamına 27 ay hapis
Gaziantep'te akıl almaz olay! İşten çıkardı diye patronunu öldürdü
Uğur Tütüneker, Adana Demirspor'da
ÖSYM ek yerleştirme son gün ne zaman 2019 ek yerleştirme kılavuzu
Yorumlar 5 yorum