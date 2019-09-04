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Diyarbakır'da gerginlik! HDP ve Vatan Partililer birbirine girdi

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemi sürüyor. Aileleri ziyaret etmek için bina önüne gelen Vatan Partililer ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı.

Annelerin oturma eylemine, Vatan Partisi'nin kadın kolları üyeleri destek ziyaretinde bulundu. Destek ziyareti sırasında HDP binasından çıkan partililer, Vatan Partisi üyelerine tepki gösterdi.

Ortalık bir anda karıştı

Bunun üzerine oturma eylemi yapan aileler de HDP'lilere tepki gösterince gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikte oturma eylemi yapan Remziye Akkoyun fenalık geçirdi. Akkoyun'a ilk müdahale polis ekiplerince yapılarak, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Açıklama yapıp destek istediler

Gerginliğin ardından Vatan Partisi kadın kolları üyeleri HDP il binası yakınında açıklama yaparak, oturma eylemi yapan alilere desteklerini iletti. Açıklamayı okuyan Vatan Partisi Kadın Kolları Başkanı Meltem Ayvalı, annelere destek olmak için geldiklerini belirterek tüm siyasi parti kadın kollarına oturma eylemi yapan annelere destek vermek için buraya gelmeleri için çağrıda bulundu.

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