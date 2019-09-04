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Karabük'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! 10 adet sikke ve 2 obje ele geçirildi

Anadolu Ajansı

KARABÜK'te bir ev yapılan operasyonda sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Operasyonda bir kiş gözaltına alındı.

Karabük Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.  Teknik ve fiziki takip sonucu jandarma, Aydınlıkevler Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 10 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan iki obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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