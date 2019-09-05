İran’da skandal düğün! 13 yaşındaki çocuk gelinin düğün görüntüleri tepki aldı

Alinejad paylaşımında, “Videonun gündeme oturmasının ardından evlilik iptal edildi. İşte bu sosyal medyanın gücü. Ancak yasal sistem, hala erkeklerin küçük çocuklarla evlenmesine izin veriyor. Bu arada, ben bu videoyu paylaştıktan sonra damat bana tehditler savurdu” diye yazdı.