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Sivas Kongresi liderleri bir araya getirdi! Birlikte tiyatro izlediler

Siyasi parti liderleri Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Kurtuluş Savaşı’nın önemli kilometre taşlarından Sivas Kongresi’nin (4 Eylül 1919) 100. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sivas’taki kutlama programında konuşma yaparken, etkinliklere de katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Parti Meclisi’ni Sivas’ta topladı.

Temsili kongre

Kongrenin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi’nde ise tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi temsili olarak canlandırıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bakanlar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarihi salondaki canlandırmayı izledi.

Erdoğan'ın açıklaması

Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 100’üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda yaptığı konuşmada, “Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız” dedi.

Erdoğan, Ramazan Bayramı’na kadar Yüksek Hızlı Tren’in Sivas’a ulaştırılacağını da açıkladı.

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