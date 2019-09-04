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Yeni gelişme...Kartal'da çöken bina! 16 memur şüpheli... Savcılık soruşturma izni istedi

İnternet Haber

Savcılık, Kartal'da çöken bina soruşturmasında yapımından yıkılmasına kadar ilgili birimde görevli tüm memurlar hakkında soruşturma izni istedi.

16 belediye çalışanı şüpheli olarak tespit edildi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre savcılık, Kartal’da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada yapımından yıkılmasına kadar ilgili birimde görevli tüm memurlar hakkında soruşturma izni istedi. 

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019 tarihinde çöktüğü, çökme sonucu 21 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, inşaatta standartlara uymayan beton kullanıldığı, betonun deniz kumundan yapıldığı belirtilerek, betonun TSE standartlarına uygun olmadığı bilgisine yer veriliyor. Standartlara uygun olmayan betonun binanın yıkılmasında ana etken olduğu savunulan iddianamede, binanın en ve boyunun da projeye uygun olmadığı, 7 katlı binanın 2 katının kaçak yapıldığı, 7 kat olarak hesaplanan binaya 9 katın yükünün taşıtıldığı kaydediliyor.

İddianamede binanın projesini oluşturan mimar Suzan Çayır, inşaatın teknik sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaatın teknikeri Arzu Baran için, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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