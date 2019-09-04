Annesi tarafından öldürülen Eymen'in cenazesi otomobil bagajında götürüldü

Cenaze aracı verilmediği için küçük Eymen otomobil bagajında getirildi

İzmir’de yakınlarına teslim edilen Eymen’in cenazesi için cenaze aracının ücretsiz olarak tahsil edilmediği iddia edildi. Küçük çocuğun cenazesi ufak tabutla birlikte yakınlarının otomobilinin bagajına konuldu. Tüm yol boyunca annene ve yakınları ile birlikte getirilen Eylem’in cenazesi Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna koyuldu.