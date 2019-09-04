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Fransa'da sekiz ayda 101 kadın öldürüldü

Fransa'da ocak ayından beri 101 kadın erkekler tarafından katledildi.

Fransa Demografik Etütler Enstitüsü'nün (INED) raporuna göre Fransa'da ocak ayınan bugüne 101 kadın erkekler tarafından katledildi. 
 
Raporda, ülkede her yıl yaklaşık 600 bin kadının cinsel saldırı ve şiddete uğradığı belirtildi.
 
Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kasabasında birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürülen genç kadın için gösteri düzenlendi. Eylemde kadına yönelik şiddete tepki gösterildi.
 
Geçen temmuz ayında bir kadının erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülmesinin ardından binlerce kadın Paris'te bir araya gelmişti.
 
Fransa'da 2018'de 121, 2017'de ise 135 kadın katledilmişti.

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