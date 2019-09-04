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Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır temaslarına sert tepki! Sürekli terliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevden el çektirilen HDP'li belediye başkanlarına ziyarete giden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Bahçeli İmamoğlu için 'zor durumda kaldığı için sürekli terliyor' dedi.

MHP'deki yeni dönemin startını vererek Başkanlık Divanı’nı toplayan MHP lideri Bahçeli'nin hedefinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı.

İmamoğlu'nun HDP'li isimleri ziyaretine sert eleştirdi

Bahçeli, İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirdiği Divan toplantısında, "16 milyonu temsil ettiğini söylüyor ama terörü destekledikleri için görevden alınan belediye başkanlarını ziyarete gidiyor. Orada terörle mücadele eden komutanları ziyaret etmiyor. O komutanları ziyaret etseydi gerçekten 16 milyonu temsil ettiğini söyleyebilirdi" dedi.

'Sürekli terliyor'

Bahçeli'nin İmamoğlu için, "Sürekli terliyor" diyerek zor durumda kaldığını vurguladığı da belirtildi.

Yeni dönemde meclis çalışmalarının önemine vurgu

Bahçeli, yeni dönemde Meclis çalışmalarının önemli olacağını vurguladı. Divan üyelerinden Meclis çalışmalarına ağırlık vermelerini istedi. Belediye Kanunu, yargı reformu, Meclis İçtüzüğü gibi konularda yoğun bir mesaiye işaret eden Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Meclis çalışmalarında aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

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