Diagne: 'Galatasaray'a karşı oynamak...'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakibi Club Brugge'e kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, Sarı-kırmızılı takıma karşı oynayacak olması ile ilgili konuştu.

Yeni takımında 10 numaralı giyecek olan Mbaye Diagne, Club Brugge'ün Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı. Belçika ekibine transferini değerlendiren Senegalli oyuncu, önemli ifadeler kullandı

Transferin son gününde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine giden Mbaye Diagne, bunun biraz garip olduğunu ancak futbolda böyle şeylerin yaşanabileceğini ifade etti.

"Aslında garip bir durum"

Mbaye Diagne açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Brugge büyük bir kulüp. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilirim. Bu benim kararımdı ve doğru seçimi yaptığımı düşünüyorum. Krepin Diatta ile konuştum, bana burada iyi insanların olduğunu söyledi. Kulübün de bu sezon hiç kaybetmediğini söylediğinde, "Tamam, geliyorum" dedim. Sabah erken kalktım, sağlık kontrolünden geçtim. Türkiye'de 30 gol attım. Umarım burada da insanlara değerli olduğumu gösteririm. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynamak biraz garip olacak çünkü oradan kiralandım. Ama kabul edelim ki futbol böyle bir şey"

KAYNAK: SPORX