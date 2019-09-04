İtalya'da hükümet krizi son buldu

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte koalisyon hükümetini kurmayı başardı. Yeni hükümetin salı günü yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

İtalya'da Başbakan Conte'nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi aşıldı. Yine Conte'nin liderliğinde kurulacak yeni hükümetin salı günü yemin ederek göreve başlayacağı açıklandı.

Popülist 5 Yıldız Hareketi üyelerinin Conte liderliğinde merkez soldaki Demokratik Parti ile koalisyon kurmasına yeşil ışık yakması ardından oluşan yeni hükümet için 5 Yıldız lideri Luigi Di Maio şunları söyledi: "Halkın yaşam kalitesini arttırmak için çalışacak bir kabine. Sağ ya da sol bir hükümet değil, doğru olanı yapmak zorunda olacak olan bir hükümet."

Göçmen karşıtı aşırı sağ Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise bu şekilde hükümet dışı kalmış oldu.

Yeni hükümet, koalisyondaki partilerin renklerinden ötürü 'sarı-kırmızı koalisyon' olarak adlandırılıyor. İkinci Conte hükümetinin ilk işi çift kanatlı parlamentoda güvenoyu almak olacak.

Ne olmuştu?

Ülkede bir süredir devam eden hükümet krizini çözmek için iki tur istişarelerde bulunan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Parlamentoda sandalye sayısı yüksek olan iki parti olan 5 Yıldız Hareketi ile Demokratik Parti'nin yeni hükümetin başbakanı olarak üzerinde anlaşmaya vardığı Conte'yi Cumhurbaşkanlığına davet etmiş ve Conte'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti. İtalya'da merkez soldan Demokratik Parti (PD) ile yeni hükümeti kurması gündemde olan 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) kendi üyeleri arasında yaptığı oylamada, koalisyon fikrine onay çıkmıştı.

Salvini'den eleştiri

Ağustos ayında hükümet krizi çıkaran ve İçişleri Bakanlığı koltuğunu kaybetmek üzere olan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Facebook'tan yaptığı canlı yayınla, M5S'in kendi üyeleri arasında yaptığı nabız yoklamasını sert şekilde eleştirmişti.

Salvini, yeni hükümetin Lig Partisi'ne yönelik nefretin üzerine inşa edildiğini savundu ve "Koltuk sevdalıların hükümeti çok fazla ileri gidemeyecek. 60 bin tıklamanın değil, 60 milyonun oylaması geçerli." ifadelerini kullanmıştı.