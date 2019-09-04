Erdoğan'dan 'nükleer başlıklı füze' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda konuştu. Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum." dedi.

Erdoğan Sivas'ta yaptığı konuşmada 100 yıl önce bir araya gelen heyetin ülkenin ekonomik özgürlüğünü de hayal ettiğini ifade etti.

''Darbeler, cuntalar, koalisyonlar gibi pek çok sebep ekonominin üzerine eğilmemize mani oldu. İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlardı.'

Savunma Sanayisinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik. Bugüne kadar ABD ile masada oturuyorduk şimdi Rusya ile oturuyoruz. Belki yarın da Çin ile de masaya oturacağız. Sadece pazar değil ortak üretime girmek suretiyle adım atmamız şart. Bu dostlara ileri sürdüğüm şart, 'ortak üretim yapabilecek miyiz?'. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak lafla olmuyor, icraatla oluyor.''

Kabul etmiyorum

İtalyanlarla Atak helikopterlerini ortak yapıyoruz. TSK Atak helikopterlerinden gururla bahsediyor. Dün Çekya Başbakanı bendeydi, misafirimdi. Onların meşhur bir Başbakanı vardı geçmişte. O 'Ben barıştan yanayım' diyerek bu yatırımlara engel olmuş. Tabii sayın Başbakan da dedi ki, 'yahu bu ne biçim anlayış' dedi. Adam elinde bombayla saldıracak sen de diyeceksin ki, 'ben barıştan yanayım' deyip bütün savunma sanayini kapatacaksın. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum.

Silahlı İHA'ların bir üst kademesini de İnşallah bir iki ay içerisinde üreteceğiz.