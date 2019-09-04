HABER /  AK PARTİ

Erdoğan'dan 'nükleer başlıklı füze' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nda konuştu. Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum." dedi.

Erdoğan Sivas'ta yaptığı konuşmada 100 yıl önce bir araya gelen heyetin ülkenin ekonomik özgürlüğünü de hayal ettiğini ifade etti.

''Darbeler, cuntalar, koalisyonlar gibi pek çok sebep ekonominin üzerine eğilmemize mani oldu. İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlardı.'

Savunma Sanayisinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik. Bugüne kadar ABD ile masada oturuyorduk şimdi Rusya ile oturuyoruz. Belki yarın da Çin ile de masaya oturacağız. Sadece pazar değil ortak üretime girmek suretiyle adım atmamız şart. Bu dostlara ileri sürdüğüm şart, 'ortak üretim yapabilecek miyiz?'. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak lafla olmuyor, icraatla oluyor.''

Kabul etmiyorum

İtalyanlarla Atak helikopterlerini ortak yapıyoruz. TSK Atak helikopterlerinden gururla bahsediyor. Dün Çekya Başbakanı bendeydi, misafirimdi. Onların meşhur bir Başbakanı vardı geçmişte. O 'Ben barıştan yanayım' diyerek bu yatırımlara engel olmuş. Tabii sayın Başbakan da dedi ki, 'yahu bu ne biçim anlayış' dedi. Adam elinde bombayla saldıracak sen de diyeceksin ki, 'ben barıştan yanayım' deyip bütün savunma sanayini kapatacaksın. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın, ben bunu kabul etmiyorum.

Silahlı İHA'ların bir üst kademesini de İnşallah bir iki ay içerisinde üreteceğiz.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sevgilisi bıçakladı ölümden esnaf kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a yaptığı teklifi açıkladı
Kayseri'de yürekler ağza geldi
Müftü, 'mahcubuz' deyip Eymen'in tabutunu öptü
Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk tepki
Bahçeli'den CHP ve İmamoğlu'na veryansın
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de geçen yıl başlayan salgın sona erdi
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
ÖSYM sınav takvimi 2019-2020 eğitim dönemi sınav tarihleri
Diagne: 'Galatasaray'a karşı oynamak...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hepsi birer projedir
ÖSYM ek yerleştirme son gün ne zaman 2019 ek yerleştirme kılavuzu
Yorumlar