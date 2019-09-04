HABER /  EĞİTİM

ÖSYM sınav takvimi 2019-2020 eğitim dönemi sınav tarihleri

2019-2020 eğiti yılınında ÖSYM'nin yapacağı sınavlar ne zaman? 2019-2020 yılında KPSS, YKS, LYS, YDS ve ALES sınavları ne zaman yapılacak sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. İşte ÖSYM 2019-2020 yılı sınavlar takvimi...

ÖSYM 2019-2020 yılında yapacağı tüm sınavların sınav tarihlerii ve başvuru tarihlerini duyurdu. 2020 yılında YKS, KPSS, DGS, TUS, ALES gibi ÖSYM'nin uyguladığı sınavlara katılacak adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? DGS, KPSS, YKS, ALES sınavlarına başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar....

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

2020 ÖSYM sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Sınav takviminin önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

Resmi olarak takvim yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2019-2020

.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hepsi birer projedir
'Kayyum size İstanbul'a Ankara'ya gelir mi?' sorusuna Tunç Soyer'den bomba yanıt!
PTT AŞ, Kitap Taşıma Kampanyası​ ile %50'ye varan indirim
Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan bomba Davutoğlu paylaşımı
Diyarbakır'da gerginlik! HDP ve Vatan Partililer birbirine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivaslılara Yüksek Hızlı Tren müjdesi
ÖNCEKİ HABERLER
Diagne: 'Galatasaray'a karşı oynamak...'
İtalya'da hükümet krizi son buldu
Bankacılık sektörünün net kârı bir önceki aya göre arttı
Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır temaslarına sert tepki! Sürekli terliyor
Ruhani'den nükleer resti: Üçüncü adımı açıklayacağız
ALES sınav giriş belgesi alma sayfası açıldı mı 2019 ÖSYM
Yorumlar