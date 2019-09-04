HABER /  DÜNYA

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Suriye'deki gelişmeler ve güvenli bölge tesisi konularında görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve Bolton arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, ABD ile ikili ticari ilişkiler, Libya'daki son durum değerlendirildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile en son telefon görüşmesinde ele alınan konuların detayları konuşuldu. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22-25 Eylül'de ABD'nin New York şehrine yapacağı ziyaret kapsamında iki liderin görüşmesi konusu da görüşmede ele alındı.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması, İdlib Mutabakatı'nın korunması, Anayasa Komisyonu'nun ivedilikle tamamlanması konularının etraflıca konuşulduğu görüşmede, yaşanabilecek insani dramların ve yeni mülteci akınlarının önüne geçilecek tedbirlerin uygulanması kararlılığı dile getirildi.

Görüşmede, Türkiye ve ABD müşterek harekat planının geciktirilmeden hayata geçirilmesi hususunda Türk tarafının hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. 
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un yapacağı Türkiye ziyaretinin ve hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin iki ülke ticari ilişkilerine getireceği ivmenin önemi de görüşmede vurgulandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a yaptığı teklifi açıkladı
Kayseri'de yürekler ağza geldi
Müftü, 'mahcubuz' deyip Eymen'in tabutunu öptü
Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk tepki
Bahçeli'den CHP ve İmamoğlu'na veryansın
Diagne: 'Galatasaray'a karşı oynamak...'
ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM sınav takvimi 2019-2020 eğitim dönemi sınav tarihleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların hepsi birer projedir
İtalya'da hükümet krizi son buldu
Bankacılık sektörünün net kârı bir önceki aya göre arttı
Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır temaslarına sert tepki! Sürekli terliyor
Fox TV müjdesi İsmail Küçükkaya Fatih Portakal'la fotoğrafını paylaşıp tarih verdi
Yorumlar