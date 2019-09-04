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Gri listede bulunan Harun Başlık adlı terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve jandarmadan PKK'ya ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışması ve operasyonuyla, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sozde Erzurum Eyaleti "Kızılağac Gucu" sorumlusu Agit Çektar kod adlı Harun Başlık'ıetkisiz hale getirildiğini açıkladı

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