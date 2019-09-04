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İzmir'deki cinayet sonrası gerginlik

İzmir'de işlenen cinayetle ilgili aranan iki zanlının tek katlı evinde yangın çıktı. Kundaklama şüphesi üzerine iki kişi gözaltına alınırken polis mahallede güvenlik önlemlerini artırdı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde dün işlenen cinayet ile bağlantılı oldukları iddia edilen kişilerin evinin kundaklandığı ileri sürüldü.

Umut Mahallesi 3869 Sokak'ta meydana gelen olayda A.A. ve R.A.'ya ait tek katlı evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Çevik kuvvet ekipleri gönderildi

Olayın ardından mahalleye çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Gerginliğin sürmesi üzerine, çevik kuvvet ekipleri de TOMA eşliğinde mahallede nöbet tuttu.

Polis, kundaklama şüphesi üzerine gözaltına aldığı 2 kişiyi ifade işlemlerinin ardından serbest bıraktı.

Kundaklama şüphesi

Kundaklandığı ileri sürülen evin sahipleri A.A. ve R.A'nın, dün aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Bayram Akkaya'nın öldürülmesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle polis tarafından arandığı belirtildi.

Polisin, hem Akkaya cinayeti hem de kundaklama olayı ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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