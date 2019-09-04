Bahçeli'den CHP ve İmamoğlu'na veryansın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e dümen kırdığını ileri sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini zillet olarak değerlendiren Bahçeli, üst üste zamlarla İstanbullunun hayatının karardığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk'ün CHP'si ile bugünün CHP'sinin geceyle gündüz kadar birbirinden uzak olduğunu söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kandil'e dümen kırmakla suçlayan Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Diyarbakır ziyareti ve yapılan zamlarla vurdu.

Devlet Bahçeli twitter'dan yaptığı açıklamada CHP'nin Sivas'ta toplanan Parti Meclisi'ni eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun dününe küsmüş, çizgisi kırılmış ve Kandil'e dümen kırdığını söyleyen Bahçeli şunları söyledi;

"CHP Genel Başkanı yanılıyor, Türkiye’nin temellerini atan bugünkü CHP falan değildir.Bu CHP’nin Atatürk’ün CHP’siyle en küçük bağ ve bağlantısı kalmamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Sivas Kongresi ilk kongremiz demesi tükenmişlik sendromudur. Çünkü Sivas Kongresi Türk milletinindir.

"CHP, Sivas'tan Kandil'e savrulmuştur"

PKK ve HDP’yle kurulan yasak ilişki CHP Genel Başkanı’nı tarihi gerçeklerden koparmış, Sivas’tan Kandil’e savurmuştur! Bu savruluş iflastır. Sivas’ta PM’yi toplayanlar hata yapmışlar, istismara çanak tutmuşlardır. Asıl toplanacakları orası değil emperyalizmin karanlık kovuğudur.

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinden beri skandalların göbeğindedir. İstanbul sele maruz kalmışken o Bodrum’da denizdeydi. Hiç kimseyi işten çıkarmayacaktı, neredeyse çıkarmadığı kalmadı, nitekim acımadan ekmekle oynamayı tercih etti.

İstanbul zamlarına eleştiri

Dahası zam üstüne zamla İstanbullu kardeşlerimizin hayatlarını kararttı. CHP demenin yalan demek olduğunu bariz şekilde ispatladı. Elbette yanlışa imza attı, milli iradeye çamur sıçrattı. Ama HDP’li üç büyükşehir belediye başkanı görevden uzaklaştırılınca birden ayağa kalktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da kayyum kararını gaflet ve dalaletle tanımlaması Sivas Kongresi’nin ruhunu yok saymak, mirasını çiğnemektir. Büyük zaferimizin hemen ertesinde, sanki rövanş alır gibi, PKK’lılara destek turuna çıkması zillettir.

"CHP, HDP'nin kuluçka yerine yatmıştır"

CHP’li Belediye Başkanı’nın HDP’lileri görünce “Aynı yerdeyiz, aynı noktadayız” itirafı bölücü bir dil, terörü aklamaya çalışan lekeli bir duruş, hıyanete selam duran köhne bir üsluptur. İstanbul’da işler bitti de sıra Diyarbakır’a mı kaldı? CHP, HDP’nin kuluçka yerine yatmıştır.

İstanbul’un diyetini Diyarbakır’da ödemeye kalkanların önüne Türk milleti bedel faturasını demokratik olarak ilk fırsatta koyacaktır. Teröristle yatan terörist kalkar. HDP’yle elele tutuşanın yolu Kandil’e açılır. CHP güzergahından sapmış, yakasını bölücülere kaptırmıştır."