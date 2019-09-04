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Başkan Cengiz açıkladı! Falcao'nun maaşına sponsor...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada Falcao'nun maaşının bir kısmının sponsor tarafından karşılandığını söyledi.

Falcao ile beraber yeni transferlerin imza töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao'nun maaşının bir kısmının NEF tarafından ödendiğini duyurdu.

İşte o açıklamalar;

"Galatasarayımızın değerli mensupları, sevgili evlatlarım, fedakar taraftarımız, en büyük camiamız!  Çok gergin bir transfer döneminin ardından daha sizlerin desteği ve istekleri doğrultusunda sahada mücadele edecek Galatasaraylı aslanları huzurlarınıza getirmekten çok büyük gurur duyuyoruz. Bize verdiğiniz manevi destek için sizlere çok teşekkür ederiz. Biz, sizlerin isteğiyle, TFF yapılandırma anlamında, en uygun çekilde, en ucuz transferleri hak etmeye çalıştık. Özellikle son değerli Falcao transferinde, maaşının belli bir kısmını yüklenen sponsorumuz NEF'e buradan çok teşekkür ediyorum."

Fatih Terim'e mesaj

Cengiz, eline yeniden mikrofonu aldığında ise, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutlarken; "Sevgili Galatasaraylılar, ben bu vesileyle, bu aslanlarla birlikte, Aslanların başındaki sevgili hocamız, sevgili Fatih Terim'in doğum gününü kutluyorum! Ve Fatih hocamızın, Galatasaray ile birlikte, sürekli olarak şampiyonluklara yürümesini, sonsuza kadar diliyorum! " sözlerini kullandı.

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