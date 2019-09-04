Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a yaptığı teklifi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir detayı paylaşarak, Rusya ile aynı şartlarda olması koşulu ile ABD'den Patriot istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta düzenlenen 'Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuştu. Erdoğan, Ramazan ayı içerisinde Sivas'a hızlı trenin geleceğini söyledi. Erdoğan, "Trump'a 'Patriot verin ama Rusya ile şartlar aynı olacak' dedim. BM'de bu konuları tekrar görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer detaylar ise şöyle;

''Bundan 100 yıl önce Sivas Kongresi'nde bir araya gelen heyet, ülkemizin ekonomik özgürlüğünü de hayal ediyordu. Kapitülasyonların kaldırılması, devlet eliyle sanayileşme başlatılması, gerçek bir milli iktisat hamlesine ne yazık ki dönüştürülemedi. Hem özel sektörün desteklendiği hem büyük yatırımların yapıldığı karma ekonomi bizi istediğimiz yere taşıyamadı.

Darbeler, cuntalar, koalisyonlar üzerine güçlü bir şekilde eğilmemize engel oldu. İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlardı.''

Patriot açıklaması



Trump'a Patriot verin ama Rusya ile şartlar aynı olacak dedim. BM'de bu konuları tekrar görüşeceğiz. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Silahlı İHA'ların bir üst kademesini de inşallah 1-2 ay içinde üretiyoruz. Obama'dan akıllı bomba istedik, ihtiyaç var, vermediler. Sayın Trump'a da sorduk ondan da bir şey çıkmadı. Şuan biz üretiyoruz. Bunlar durup dururken olmadı. Azmedeceksin, kararlı olacaksın. Güçlü ekonomi, güçlü devlet, bunu yakalayacaksın.

"İhtiyacımızın yüzde 70'ini yerli ve milli olarak karşılar hale geldik"



Türkiye, Adnan Menderes döneminde kalkınma heyecanıyla tanışmıştır.

Dünyadaki gelişmeleri çok iyi okuyan Turgut Özal, Türkiye için çok büyük gayret sarf etmiştir ama ömrü bu hamleyi tamamlamaya yetmemiştir. Onunki şaibelerin olduğu bir ölüm olmuştur. Türkiye 3. büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini AK Parti ile yaşamıştır.

Dün elini açan bir orduya sahiptik. Bugün kendimiz üretiyoruz, göğsümüzü gere gere bazı adımları atıyoruz. Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik.

"Belki yarın Çin'le otururuz"



Bugüne kadar ABD ile masada otururken, şimdi Rusya'yla oturuyoruz, belki yarın Çin ile de oturacağız. Finans yönetimindeki başarı, bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir. İstanbul ve İzmir arası 3 saat 15 dakikaya inmiş vaziyette.

Eğitimde sağlıkta şehir hastanelerimiz bir devrimdir. Dünyada bizim bu şehir hastanelerimizin limitinde hastane yok. Şimdi hedefimiz oradaki doktor sayılarını daha da artırmak.

Ekonomi açıklaması



Yüksek faize karşıyım, bunda iyi bir noktaya gelmiştik. Maalesef Gezi olayları ile çekme takıldı, sıkıntı yaşadık. Yeniden faizde düşüş başladı, enflasyonda da düşüş var, politika faizi daha da düşürecek buna inanıyorum.

Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir. 2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız.

Bundan sonra ülkemize yönelik hamle niyeti taşıyanlar 1 değil, 10 değil, en az 100 kez düşünmek ve ondan sonra adım atmak zorunda kalacaktır.

"Fetö'yü kendi ihanetinde boğduk"



Sadece seçkinlere, sadece İstanbul ve Ankara'nın lüks semtlerinde yaşayanlara değil, emekçilerimize, emeklilerimize, topraklarımızı alın teri ile bereketlendiren çiftçilerimize de hizmet ettik. Yeri geldi vesayet güçlerinin tacizlerine meydan okuduk. Yeri geldi bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara gömdük. Yeri geldi FETÖ'yü kendi ihanetinde boğduk. Yeri geldi yedi düvele meydan okuduk ama milletimizin yüzünü yere eğecek, milletimizin, ülkemizin adına leke getirecek, milletimize mahcup olacak bir yola asla girmedik.

YHT açıklaması



Ramazan ayında Sivas'a Yüksek Hızlı Tren geliyor. Büyüme oranını yüzde 5 olarak planladık, inşallah bunda da başarılı olacağız. Türkiye olarak ekonomide geldiğimiz yer önemlidir. Ama halen gerçek potansiyelimize ulaşamadığımız bir gerçektir.

Özellikle ileri teknoloji noktasında Türkiye adımlarını atmıştır. Atmaya devam edecektir. 81 ilin tamamında ekonomimizi şaha kaldırmayı planlıyoruz.